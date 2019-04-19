Екс-главу Генштабу Замане продовжили арешт

Печерський районний суд Києва продовжив арешт екс-начальника Генштабу Володимира Замане до 17 червня.

Про це повідомила журналіст Наталія Двалі на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Тільки що суддя Печерського суду Віталій Писанець задовольнив клопотання військової прокуратури і продовжив генерал-полковнику Замане утримання під вартою до 17 червня включно. Рішення прийнято на четверту добу нескінченних судових засідань”, – написала вона.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його у підозру у вчиненні державної зради.