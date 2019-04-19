Лукашенко пригрозив «найпотужнішим відповіддю» за наступ на суверенітет Білорусі

Білоруський президент пригрозив «найпотужнішим відповіддю» за будь-яке посягання на суверенітет Білорусі. Про це глава держави заявив, виступаючи з щорічним посланням до народу і національних зборів.

«Ви знаєте, зараз багато балаканини: от Білорусь кудись включилася, Білорусь поділять. Та неможливо це сьогодні зробити. А хто посміє це зробити силою — отримає найпотужніший відповідь від нашого народу, і перш за все від тих, хто народився суверенною і незалежною», — сказав Лукашенко.

Лукашенко підкреслив, що республіка не важлива інтеграція заради інтеграції. Тому і така організація як ЄАЕС повинна стати повноцінною структурою, а рішення цієї задачі буде пріоритетом під час головування Мінська в організації в 2020 році.

Він додав, що участь в Євразійському економічному союзі принесе народу Білорусії відчутну користь. Проте умови для всіх країн-учасниць ЄАЕС повинні бути рівними.