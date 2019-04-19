Коли Росія перетворилася в територію, завойовану російської ж владою

З початком ярма очолювали Русь князі стали так званими «рабами першого рівня» в структурі ординської влади. Про це на «Квартирнике» в прес-центрі «Росбалта» заявив історик Данило Коцюбинський.

«Можна сказати, що за підсумками першого подордынского періоду руські князі перетворилися в ханських „холопів“, тобто політичну „еліту другого сорту“, для якої характерна рабська мораль, ігнорує аристократичний етичний кодекс. Ставлення російських князів до себе стало вже не як до князів, які представляють інтереси своїх громадян, а як до намісникам хана. Тоді й сформувалася психологія колоніального завоювання. Тобто до руської землі князі почали ставитися як до завойованої території“, і головною метою стала служба інтересам колонізаторів, а не власним. Така психологія стала результатом нескінченних нападів татар на Русь. З цього моменту Росія перетворюється на територію, завойовану російської ж владою», — розповів Коцюбинський.

Також, за словами історика, тоді почав відбуватися негативний відбір російських еліт: перемагали не самі героїчні, не самі «лицарські,» не найбільш гідні, а самі схвальні, князі-прагматики, готові будь-якою ціною йти до перемоги. Крім того, в перший подордынский період формується ставлення населення до верховної (ханської влади як до зовнішньої («колоніальної») силі.

«У народу Русі в той час вже почало складатися відчуття, що влада — це те, що від нас не те що не залежить і не може залежати. Відбувається формування „легітимності ярлика“, в рамках якого законна лише та влада, яка призначена зверху, а не та, у якої є ті чи інші права», — пояснив Коцюбинський.