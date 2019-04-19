Франція відправить військових і танки в Естонію

Французькі військовослужбовці і бронетехніка 23 квітня прибудуть в Естонію в рамках місії НАТО щодо посилення військової присутності в країнах Балтії та Польщі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на прес-службу посольства Франції в Естонії.

“23 квітня французький підрозділ у складі 300 військових прибуде в місто Тапа в рамках військової місії FRA-EFP LYNX, яка триватиме в Естонії до кінця серпня”, – йдеться в повідомленні.

Французи привезуть з собою п’ять танків Leclerc і 13 бойових машин піхоти VBCI. Повідомляється, що озброєння прибуде по залізниці.

Місто Тапа знаходиться приблизно в 140 км від російського кордону.

Французькі військові вперше несли службу в Тапа з березня по грудень 2017 року. Крім того, з квітня по вересень 2018 року повітряний простір Естонії охороняли французькі літаки.