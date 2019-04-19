Суди стають знаряддям реваншу і хаосу

Якщо когось дивують рішення судів, які в період між першим і другим туром виборів змушують нас згадати про Україну часів Віктора Януковича, то нехай ця людина згадає про іншій країні — Грузії часів Михайла Саакашвілі.

Як вийшло, що грузинські реформатори, які займалися радикальними змінами всього на світі, після поразки на парламентських і президентських виборах стали фігурантами судових розглядів у своїй власній країні? Чому Михайло Саакашвілі не може повернутися на батьківщину, а його соратники сидять в тюремних камерах? Може бути, переможці призвели разом з собою нових суддів?

Та ні, в тому-то все і справа. Судді залишилися ті ж самі. Верхівка судового корпусу змінилася, але сам принцип прийняття судових рішень і кадровий склад судів залишився незмінним. Коли Саакашвілі був у влади, суддів стримував природний у пострадянських країнах страх перед можливостями президента. Але варто було йому ослабнути, як виявилося, що система взаємодії з судами у реформованій Грузії залишилася все тій же олігархічної.

В Україні ми зараз спостерігаємо схожий розвиток подій. Результати Порошенко в першому турі виборів показують, що президент значно ослаб. А новий глава держави, якщо їм стане Зеленський, стане сильним ще дуже не скоро — доведеться вчитися бути політиком, потім президентом, потім вигравати парламентські вибори і взагалі намагатися зрозуміти, де в України кнопка.

А судді точно знають, де кнопка. Судова система, позбавлена страху перед владою та суспільством, повертається до себе самої — тією, якою вона була до 2014 року. І ми побачимо ще чимало рішень, які изумят українських громадян і нагадають їм про найбільш чорних і ганебних сторінках вітчизняної історії.

Втім, я не схильний думати, що наші суди стануть знаряддям політичного реваншу. Ні, вони стануть знаряддям насамперед економічного реваншу, можливістю повернути несправедливо відібрані втратили владу конкурентами гроші, змінити неправильну схему на правильну, словом — повернути русло корупційних фінансових потоків у бік добра й чесності.

А з політичної точки зору наші суди не будуть знаряддям реваншу, немає. Вони стануть зброєю хаосу. Всі їх рішення будуть спрямовані на те, щоб множити хаос в країні, зіштовхувати лобами політичних опонентів, посилювати радикальні настрої, підігрівати грунт для конфлікту.

Тому що головне завдання сил, які стоять за українською виборчою кампанією — породити в державі хаос, від якого Україна вже не зможе оговтатися.