Поліція підозрює у хабарництві відповідальних за харчування в школах Києво-Святошинського району

18 квітня, співробітники Слідчого управління спільно з працівниками Управління захисту економіки і прокуратури Київської області затримали посадових осіб КП Києво-Святошинської райради та комерційної установи РДА “Шкільні їдальні” за отримання хабара від підприємця.

В районній раді готуються до проведення позачергової сесії для обговорення того, що відбувається. В РДА заявляють про неприпустимість хабарництва і дякують правоохоронців.

Майже 100 тисяч за їжу

“Чиновники отримали від приватного підприємця неправомірну вигоду в розмірі 99 300 гривень. Задокументували їх протиправну діяльність співробітники Слідчого управління спільно з працівниками Управління захисту економіки та прокуратури області”, — йдеться в повідомленні.

Мова йде про 46-річного директора комунального закладу Києво-Святошинської районної ради, який відповідав за дитяче харчування. Повідомляється, що він діяв за попередньою змовою з іншим 37-річним посадовою особою, яка також відповідала за цей напрямок діяльності.

Повідомляється, що під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання старшого фігуранта правоохоронці виявили та вилучили майже 300 тис. гривень, різну валюту, мобільний телефон, пістолет ТТ, велику кількість патронів різного калібру, три нарізних карабіна, магазини, глушник, 2 предмета, схожих на автомати “Калашникова”, мисливську рушницю, травматичний пістолет.

В будинку другого затриманого вилучили гроші в сумі 11,5 тис. гривень, мобільні телефони, печатку приватного підприємця і різну документацію.

“Ми дізналися про цю ситуацію із засобів масової інформації. Наскільки мені відомо, затримані керівники комунального підприємства Києво-Святошинської райради “Шкільні їдальні” і комерційного установи Києво-Святошинської РДА “Шкільні їдальні”. Раніше це було одне підприємство, але його розділили і тепер перше займається харчуванням дітей за гроші батьків і роботою буфетів, а друга відповідає за харчування пільгових категорій дітей. Зараз всі дуже здивовані такою ситуацією, райрада не отримував офіційного повідомлення від правоохоронців. Подейкують, що там справа навіть не в хабарі, а в знайденому зброю. Завтра буде проведена позачергова сесія, де ми створимо комісію для перевірки діяльності КП. Тоді вже буде детальна інформація. Поки можу сказати, що це новопризначені керівники, які працюють приблизно з 1 вересня”, — говорить він.

За словами депутата Києво-Святошинської райради Олени Бебешко, у вчителів і батьків часто виникали питання стосовно діяльності підприємств, які забезпечують харчування дітей.

“У районній раді підтвердили, що інформація правдива. Наскільки мені відомо, сьогодні ж проведуть засідання комунальної комісії, де усунуть затриманих керівників від займаних посад. Я навіть не знаю, як звуть цих людей. Ми не голосували на сесії за їх призначення, я пропустила тільки одне засідання, але колеги-депутати кажуть, що там також таке питання не розглядалося. Давно були скарги на роботу цих підприємств, ми піднімали це питання. Вчителі кулуарно спілкувалися з приводу якості харчування. На початку року рівень харчування взагалі не відповідав жодним нормам, потім начебто ситуація налагодилася. Поки чекаємо завтрашнього засідання, але ще невідомо, чи збереться кворум”, — зазначила вона.

Реакція місцевої влади

За словами голови Києво-Святошинської районної ради Вадима Гедульянова, затриманих керівників підприємств вже відсторонили від виконання обов’язків.

У свою чергу, в Управлінні захисту економіки в Київській області зазначили, що сприятимуть забезпеченню максимально швидкого і відкритого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

У поліції повідомили, що слідство триває, затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

“Запобіжний захід для них обере суд. Працівники поліції встановлюють шляхи походження вилученої зброї”, — зазначили в прес-службі.