В Одесі Найєма і делегацію облили фекаліями

Сьогодні, 19 квітня, в Одесі народний депутат Мустафа Найєм піддався атаці при відвідуванні Літнього театру в міському саду.



Повідомляється, що Мустафу Найєма та його соратників, які приїхали підтримати активістів у боротьбі за збереження Літнього театру в міському саду, облили лайном.

Відзначається, що фекалії вилили з відра зверху арки Річного голови нардепа і делегації, коли вони входили всередину.

В результаті інциденту, бійки не сталося.