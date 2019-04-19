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В Одесі Найєма і делегацію облили фекаліями

19.04.2019

Сьогодні, 19 квітня, в Одесі народний депутат Мустафа Найєм піддався атаці при відвідуванні Літнього театру в міському саду.

Повідомляється, що Мустафу Найєма та його соратників, які приїхали підтримати активістів у боротьбі за збереження Літнього театру в міському саду, облили лайном.

Відзначається, що фекалії вилили з відра зверху арки Річного голови нардепа і делегації, коли вони входили всередину.

В результаті інциденту, бійки не сталося.

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