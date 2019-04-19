Іван Апаршин: хто він і як Зеленський відповів на каверзне питання про нього

Колишній топ-чиновник Міністерства оборони України Іван Апаршин увійшов в команду кандидата в президенти України Володимира Зеленського як експерт з питань оборони.

Його представили напередодні в ефірі телеканалу «1+1».

Відзначається, що поки точно невідомо, хто може стати міністром оборони в разі приходу Зеленського до влади, проте, вже заявлено, що Апаршин буде займатися цими питаннями в Адміністрації Президента.

Цікаво, що саме його називав своїм міністром оборони кандидат Анатолій Гриценко, який не пройшов у другий тур виборів, і раніше очолював Міноборони, — власне, сам лідер «Громадянської позиції» порадив Зеленському Апаршина як фахівця в оборонній сфері.

Полковник запасу Іван Апаршин народився в 1956 році в Німеччині, йому зараз 62 роки. Шлях військового він почав відразу ж після школи, почавши отримувати профільну освіту, з 1977 року він почав працювати на офіцерських посадах у Генштабі ЗСУ. З 2005 року він почав працювати безпосередньо в Міноборони, спочатку як помічник міністра, а потім як глава Департаменту воєнної політики, головний інспектор, начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату КМУ.

У 2014 році він потрапив до Верховної Ради в першій десятці списку «Громадянської позиції» Гриценка. Одружений, має як дитини, так і вже одного онука.

Варто зауважити, що близькість Апаршина до Гриценка викликала у журналістів запитання, чи не боїться Зеленський, що його експерта теж звинуватять у корупції в армії

Кандидат у президенти стверджує, що всі члени його команди перед будь-якими призначеннями на посади пройдуть ретельну перевірку правоохоронних органів, в той час як Міноборони, армію, зроблять прозорими, відкритими, професійними, виключать можливість неправомірної розтрати коштів і збільшать грошове забезпечення службовців.