Супрун натякнула кандидатам у президенти, що їм перед дебатами краще не випивати

Напередодні дебатів кандидатів у президенти України на НСК «Олімпійський» глава Моз Уляна Супрун поділилася загальними порадами, як виступати перед великою аудиторією.

Про це йдеться на її Facebook-сторінці.

«Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом з нас, і це вельми непросто. Нервувати з-за виступу перед аудиторією, особливо великий, нормально. Головне — навчитися контролювати свої емоції. Ми підібрали кілька порад, щоб ви були готові до публічних виступів», — йдеться в повідомленні Уляни Супрун.

Наводимо її поради повністю:

Почніть з правильної постави

Підніміть плечі і відведіть їх назад, опустіть лопатки. «Розкрийте» грудну клітку, але залишайтеся розслабленими. Шия повинна бути прямою — так нічого не буде пережимати голосові зв’язки.

Через нервозності зв’язки можуть бути напруженими. Є хороша вправа, щоб їх розслабити: кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на груди і все більш низьким тоном вимовляєте «хаммммм» — ви зможете відчути вібрацію. Регулярно робіть ці вправи і ви зможете говорити нижче, ніж раніше і голосом з обертонами.

Контролюйте страх

Так, десятки або навіть тисячі людей на вас дивляться — а ви спробуйте уявити, що вони тільки що встали і в піжамах. Всі сонні, нечесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, і зараз ви їм все розкажете. Нічого страшного з вами не станеться — усвідомте це. Публічні виступи це безпечно для здоров’я і життя.

Тепер знайдіть точку опори

Розставте ноги на ширині плечей, тримаєте в руках мікрофон, картки з планом доповіді, і не знати куди їх подіти, ваша тривожність тільки посилиться.

Інша точка опори — це очі людей, до яких ви звертаєтеся. Не ховайте очі, не дивіться в порожнечу. Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотній зв’язок: чи розуміють вас, цікава глядачеві ваша мова, наскільки він з вами згоден, чи готовий заперечити. Безумовно, на стадіоні або концертному залі важко охопити погляди глядачів. Але, як правило, публічні виступи відбуваються у більш камерній обстановці.

Пийте воду

Цей наш фірмовий рада особливо важливий, коли в роті пересохло, а по спині тече піт — так діє адреналін.

Будьте в темі

Чим краще ми орієнтуємося в темі, про яку говоримо, тим впевненіше відчуваємо себе під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і як ви на це можете відповісти. Під час промови думайте про темі, а не про слухачів.

Не бійтеся пауз — це вам вони здаються вічністю, а слухачі можуть і не помітити. Навіть якщо ви забули слово або збилися з думки, спробуйте знайти підказку в презентації, картках плану, або просто жартами. Уявіть заздалегідь, що ви будете робити, якщо раптом усе піде не так?

Практикуйтеся

Якщо це мова — напишіть її план, текст, і кілька разів розкажіть дзеркалу, близьким або зніміть це на відео. Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо або телебаченні, або навіть дебати — шукайте практику. Чим більше ви тренуєтеся, тим краще ви підбираєте лаконічні і зрозумілі відповіді експромтом.

Заспокійливе, але не алкоголь

Алкоголь може трохи зменшити тривожність, але не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мова та думки, а як тільки вміст алкоголю в крові впаде, тривожність ще більше посилиться.

Фото: facebook.com/Уляна Супрун