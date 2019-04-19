Відомого журналіста облили фекаліями в Одесі

В Одесі облили брудом відомого журналіста да депутата Мустафу Наєма. Про це йдеться на сторінці відомого блогера Антона Ходзи у Фейсбук.

“Мустафу Найєма облили фекаліями в одеському Літньому театрі. Цьому передувала перепалка з…депутатами – Голубов (депутат у ВР-Ред), Урбанський (депутат облради-Ред) і Іонов (депутат міськради-Ред)”,-йдеться у повідомленні

Нагадаємо, що Мустафа-Масі Найєм— український політичний діяч, народний депутат України 8-го скликання, член Політичної партії «ДемАльянс». За професією — журналіст, один із засновників і головний редактор Громадського телебачення, раніше — спеціальний кореспондент газети «Коммерсантъ Украина», редактор інформаційного порталу «Українська правда», активіст журналістського руху «Стоп цензурі!»