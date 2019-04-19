Путін привітав євреїв з Песахом

Президент РФ Володимир Путін привітав російських євреїв зі святом Песах. Телеграма розміщена на сайті Кремля.

У вітанні зазначається, що свято має глибокі історичні корені. Він звертає до високих ідеалів свободи і справедливості і неминущим духовним цінностям. Путін нагадав, що справжнім надбанням і запорукою сталого розвитку Росії завжди була повага до звичаїв, культури і віри різних народів. Єврейська громада робить вагомий внесок у зміцнення міжнаціонального та міжрелігійного діалогу, вказав президент. Він побажав російським євреям щастя, миру, процвітання.