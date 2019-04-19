Команда Зеленського відмовилася проводити дебати всередині стадіону серед людей, — Герасимов

Команда Порошенка пропонувала провести дебати всередині стадіону: серед людей, два мікрофони і ведучий

Про це розповів голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов.

«З самого початку пропозицію команди Порошенка було в дебатах всередині стадіону, серед людей: два мікрофони, ведучий та дебати по суті. І сьогодні ви вже чули наше звернення до команди Зеленського повернутися до цього формату дебатів серед людей. Ми звернулися до команди Володимира Зеленського не боятися людей, дебатувати серед них всередині стадіону. І ми звернулися до МВС з проханням забезпечити безпеку під час цих дебатів. Крім цього, я особисто контактував з представниками штабу Володимира Зеленського сьогодні з цього питання вони відмовилися проводити дебати серед людей, по суті, всередині стадіону», — розповів Герасимов.

«Але дебати — це не шоу. Ми хотіли б підтвердити, що ми пропонуємо команді Володимира Зеленського повернутися до організації дебатів всередині стадіону, серед людей, серед відкритої фан-зони. Два мікрофони, ведучий та дебати по суті. Шоу нехай залишаються на сценах, а країна хоче почути, як буде виглядати її майбутнє. Від одного і від другого кандидата. Ми звертаємося до команди Володимира Зеленського, а також до представників МВС забезпечити безпеку громадян на час організації дебатів всередині стадіону», — зазначив Герасимов.