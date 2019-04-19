Команда кандидата на должность президента Владимира Зеленского напоминает правила посещения дебатов на НСК “Олимпийский” и просит не приходить с детьми.

Об этом сообщается на странице сообщества “Команда Зеленского” в Facebook.

“Просьба не приходить с детьми. Начало в 16:00”, – говорится в сообщении.

В команде также напомнили правила посещения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и отметили, что они одинаковы для всех посетителей.

Так, команда Зеленского замечает, что посетители должны обязательно распечатать билет, поскольку в электронном виде система его не считает. Один билет разрешает пройти на мероприятие одному человеку. Также отмечается, что нельзя будет выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов. Посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено.

Посетители обязаны соблюдать установленные организаторами и администрацией правила, вывешенные в месте проведения мероприятия. В случае нарушения правил посетитель будет вынужден покинуть мероприятие.

В команде Зеленского просят не приходить на дебаты с детьми

Также в команде Зеленского отмечают, что на мероприятие категорически запрещено нести фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, воду, алкоголь и другие напитки, домашних животных.

Как сообщалось, 19 апреля в 19 часов на стадионе НСК “Олимпийский” должны состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Джерело: Укринформ