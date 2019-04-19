Супрун порадила Порошенку і Зеленському не вживати алкоголь перед дебатами

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун напередодні передвиборчих дебатів кандидатів у президенти країни Петра Порошенка і Володимира Зеленського порадила не вживати алкогольних напоїв з метою побороти страх публічних виступів

“Заспокійливе, але не алкоголь. Алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами. Але, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мову і думки”, – повідомила Супрун.

Вона зазначила, що як тільки вміст алкоголю в організмі впаде, тривожність ще більше посилиться.

З-поміж цього, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я порекомендувала кандидатам тримати поставу, не піддаватися страху аудиторії, прийняти зручну позу і тримати зоровий контакт із публікою.

Супрун закликала кандидатів у президенти не панікувати при виникненні довгих пауз у мові, але при цьому порекомендувала їм заздалегідь відрепетирувати свої виступи.