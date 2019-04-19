Доповідь Мюллера по “російському справі” став бестселером в США

Результати 22-місячного розслідування про можливе втручання Росії у вибори в США користуються небувалим попитом у читачів.

Доповідь американського спецпрокурора Роберта Мюллера по “російському справі” б’є рекорди продажів в інтернет-магазинах. Про це в четвер, 18 квітня.

Відзначається, що цей документ хочуть скоріше видати в паперовій версії, незважаючи на те, що з ним можна безкоштовно ознайомитися на сайті Мін’юсту. Багато великі американські видавництва вже влаштували гонку за оперативністю.

Як стало відомо, книга в м’якій обкладинці буде коштувати $9,2.

Роберт Мюллер завершив 22-місячне розслідування втручання в президентські вибори 2016 року минулого місяця. Після цього генеральний прокурор Вільям Бар надав четырехстраничное резюме доповіді по “російському справі”.