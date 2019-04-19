Ігор Бенедисюк: куди біжить кишеньковий суддя Порошенко? Частина 1

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк вирішив не продовжувати своє членство в цьому органі і спішно пішов у відставку.

Невже він став ще однією пацюком, стрімко покидає потопаючий корабель Порошенко? Або ж у даному випадку ми бачимо планову евакуацію найбільш довірених представників президентської «сім’ї», яких переміщують на інші ключові посади? Адже тепер Бенедисюк готується зайняти суддівське крісло в Касаційному господарському суді, що входить до складу Верховного Суду України. Місце ж голови ВСП він передав своєму наступникові Володимиру Говорухе — ще одному ставленику Порошенко, який так само як і Бенедисюк є вихідцем з системи військових судів.

Гібридне громадянство

Бенедисюк Ігор Михайлович народився 12 грудня 1965 року в селі Великий Луг Червоноармійського району (нині – Пулинского) Житомирської області. Його біографія містить чимало цікавих «прогалин», і перший з них – це запитання, чим він займався після закінчення школи? Справа в тому, що радянську середню 10-річку Бенедисюк закінчив влітку 1983-го (за умови, що надійшов до неї в 1973-м), а свою трудову біографію в якості водія Новоград-Волинського райветсанотделения розпочав у січні 1984-го. Здавалося б, ну і що – однак Бенедисюк був сільським хлопцем, а не міським мажором, а серед сільських було неприємно прохолоджуватися цілих півроку. Втім, це найневинніша із загадок його біографії.

У травні 1984-го Бенедисюк відбув до лав Радянської армії, служба в якій його так захопила, що після неї він відразу ж вступив у Військовий інститут Міноборони СРСР, де готували військових юристів, а точніше – суддів військових трибуналів. І ось влітку 1991-го, перед самим розпадом Союзу, юний випускник Ігор Бенедисюк їде за розподілом на край світу аж у Південно-Сахалінськ, де стає членом місцевого військового трибуналу, а після його реорганізації — суддею п’ятого класу 37-го військового суду Далекосхідного військового округу РФ. Де і пропрацював до 4 квітня 1994 року, про що свідчать виписки із відповідних документів. Як бачите, Бенедисюк не дуже-то поспішав повернутися в рідну Україну, хоча така можливість у нього була з 1992 року!

І все ж у цьому не було б нічого поганого, якби не кілька «але». По-перше, з 1992 року служба в російській армії, а тим більш просування по службі, були б неможливі без отримання російського громадянства. Це не означає, що Бенедисюк і отримав російський паспорт, тому що до кінця 90-х багато росіяни продовжували користуватися старими радянськими. Адже паспорт – це лише посвідчення особи, що видається громадянину, тобто можна бути громадянином і не отримавши паспорт. Причому, отримати російський паспорт Бенедисюк міг і після 1994 року (і може до цих пір), адже російське громадянство у нього до цих пір ніхто не відбирав.

Але, по-друге, сам Бенедисюк категорично заперечував наявність у нього російського громадянства. Зокрема, коли в 2018 році член української Громадської ради чесноти (виявляється, у нас є і такий) Роман Маселко подав на Бенедисюка відповідну дисциплінарну скаргу. І ось тут почалося найцікавіше, тому що юрист-суддя з 28-річним досвідом роботи почав недолуго виправдовуватися, немов малолітній хуліган. Мовляв, не знаю, не пам’ятаю, не отримував!

Бенедисюк також намагався виправдати себе, апелюючи до угоди між країнами СНД від 14 лютого 1992 року, згідно з яким військовослужбовцям, звільненим з військової служби, зберігалося громадянство тієї республіки, з території якої вони призивалися до лав Радянської армії. Проте ця угода стосувалася лише тих, хто звільняється, і було прийняте для тих, хто хотів повернутися на батьківщину і отримати її громадянство. Це згідно нього, сам Бенедисюк повинен був «автоматом» отримати громадянство України, але лише після звільнення з лав російської армії. У період 1992-94 р. р. він служив у Російській армії, а значить, отримав російське громадянство.

По-третє, хоча служба Ігоря Михайловича в Російській армії тривала до 4 квітня 1994 року (див. документ), він якось примудрився з 24 лютого того ж року одночасно почати працювати у Військовому суді Київського гарнізону. Тобто одночасно служити і в російській, і в українській армії! Подібне просто не вкладається в голові: добре б це «намутил» якийсь лукавий прапорщик, але ж Бенедисюк був військовим суддею, законником – а потім цей чоловік став головою ВСП.

По-четверте, незрозуміла секретність, яка огортає минуле Ігоря Бенедисюка. Хоча деякі документи, пов’язані з його кар’єрою, і були опубліковані і виявлені SKELET-info, основна інформація виявилася ретельно витертої, немов спеціально знищеною. Ось, наприклад, у 2017 році громадська організація «Автомайдан» подала офіційні запити у ВСП, а також у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККС) про те, а чи отримував взагалі Ігор Бенедисюк українське громадянство? Здавалося б, питання абсурдне, адже як інакше б він двадцять років пропрацював суддею в Україні! А ось так, адже роботу суддею Київського гарнізону він почав, ще будучи громадянином РФ і не маючи громадянства України (він продовжував служити в російській армії). Так що це дійсно вимагало документального уточнення. Однак отримані офіційні відповіді, м’яко кажучи, сильно дивували: у ВСП і ВККС відповіли, що не володіють такою інформацією.





Давайте підкреслимо: влітку 2017 року ВККС офіційно заявила, що в суддівському досьє Бенедисюка відсутня інформація про його громадянство. А в лютому 2019-го ця ж ВККС, так і не отримавши потрібну інформацію, лише на підставі усної відповіді голови ВСП, винесла йому виправдувальний вердикт. Це яскравий приклад того, що ж із себе представляє «правосуддя» постмайданної порошенківськоі України! До речі, а як тепер члени ВККС збираються пояснюватися за цей інцидент? Або вони сподіваються, що це забудеться?

Покровителі таємні і явні

Суддею Київського гарнізону Ігор Бенедисюк пропрацював до 2000 року. Назвати його роботу не прибутковою було не можна, тому що крім кримінальних справ дезертирів, «дідів» і злодійкуватих завідувачів, в юрисдикції військового суду були господарські питання щодо майна Міноборони. Все-таки у віданні Київського гарнізону було чимало військових частин з обширною і дорогою нерухомістю, частина якої була відчужена і розпиляна у другій половині 90-х! З чого можна зробити деякі цікаві припущення, однак підтвердити їх поки що не представляється можливим, оскільки за Бенедисюку відсутня (або знищена) інформація навіть про його громадянство.

Але ось в 2000-му році кар’єра Бенедисюка, що називається, різко пішла вгору: він отримав місце судді в Арбітражному господарському суді Києва. І це було вже відверто хлібне місце! Однак Бенедисюк йшов далі: в листопаді 2001-го він став суддею Київського апеляційного господарського суду, чия юрисдикція поширювалася на Київську, Чернігівську та Черкаську область (з 2018 року він реформований у Північний апеляційний госпсуд). Але і там Бенедисюк довго не затримався, і в червні 2003-го перебрався до Вищого господарського суду України, де і пропрацював наступні 12 років. Знову ж таки, у SKELET-info інформації про його старанної п’ятнадцятирічної службі в господарських судах теж не є. Але українцям добре відомо, що «чесний суддя господарського суду» це практично анекдот.

Однак питання в іншому: хто посприяв тому, що військовий суддя Київського гарнізону отримав переклад в столичний госпсуд, а через три роки прилаштував його у Вищий господарський? Адже вже тоді, на початку «нульових», посади в таких судах можна було тільки або купити за дуже великі гроші (сотні тисяч доларів), або отримати за дуже впливовою протекції.

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…