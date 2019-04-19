Дебати Порошенко і Зеленського: українці розкупили квитки за 10 тисяч за кілька хвилин

19 квітня в Києві відбудуться дебати кандидатів у Президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це історична подія відбудеться на НСК «Олімпійський».

Але забронювати безкоштовний квиток на дебати більше не можна, так як їх вже розібрали.

У VIP-секторі за 120 тисяч гривень можна було розміститися компанією з 12 осіб. Тобто ціна одного квитка — 10 000 гривень. У вартість входять закуски і напої, а виручені гроші повинні піти у фонд «Таблеточки». Зазначимо, поки готувалася ця стаття, квитки розкупили буквально за кілька (!!!) хвилин.

Попереджаємо, що на територію НСК не зможуть потрапити всі охочі. Багато заклади столиці готові прийняти гостей і транслювати для них дебати онлайн.

Раніше стало відомо, що сайт Кarabas продає квитки на дебати між Зеленським і Порошенка.