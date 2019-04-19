Чому у коней один палець, а не три

Предки сучасних коней мали різну форму кінцівок. Більшість з них володіла трьома пальцями, інші — тільки одним. До нас дійшли виключно останні. Зоологи з Брістольського університету спробували зрозуміти причину, об’єднавши аналіз скам’янілостей з сучасними дослідженнями локомоції коней.

На їхню думку, погляд людини на еволюцію кінських став збоченим під впливом власного історичного досвіду, пов’язаного з використанням цих тварин. Ймовірно, тому поява копит найчастіше асоціюють з необхідністю в швидкісному пересуванні. Нібито таке пристосування допомагало коням ефективніше вислизати від хижаків. Однак автори нового дослідження мають іншу точку зору.

Однопалые коні з’явилися в Північній Америці 12 мільйонів років тому. В той час вони перебували в меншості — порівняно, наприклад, з Hipparionini — і не відрізнялися великими габаритами, залишаючись розміром з поні. Клімат в північних широтах ставав більш прохолодним і сухим. Він сприяв виживанню тварин, які могли пересуватися на великі відстані в пошуках їжі, не витрачаючи надлишок енергії. З цих причин йшла еволюція «пружній ноги», яка сприяла накопиченню енергії в сухожиллях під час пересування. Такий локомоції найкраще відповідала монодактилия.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

«Ранні представники однопалых коней не тільки втрачали бічні пальці, але й підсилювали апарат «пружинної ноги» — про це свідчать їхні кістки. Вони все більше покладалися на енергоефективне пересування. В той же час їх спини ставали коротше і жорсткіше, що зовсім не співвідноситься з максимально швидким рухом. Швидше вони воліли рись на середній швидкості», — говорить провідний автор статті професор Крістін Дженіс.

Вчені вважають, що з-за інтенсивного зміни клімату в бік більш сухого та прохолодного п’ять мільйонів років тому популяція трипалих коней почала стрімко знижуватися, а однопалых, навпаки, збільшуватися, і з’явився ранній вид роду Equus. Через чотири мільйони років після цього трипалі коні повністю вимерли.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», археологи знайшли в Сибіру коня, якому 40 000 років.

За матеріалами Naked-science

Читайте також:

Незвичайна фотосесія: кінь знизу

У жінки забрали коня, яку вона тримала у вітальні

У Бразилії посадили у в’язницю кінь