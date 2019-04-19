У поліції розповіли правила поведінки для глядачів дебатів на НСК “Олімпійський”

Пропуск глядачів на НСК “Олімпійський”, де 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів у президенти України, розпочнеться о 16:00. З собою потрібно мати документи і бути готовим до перевірки речей.

Глядачів також попросили не брати з собою зброю і вибухівку.

“Пропуск на стадіон розпочнеться з 16 години, коли розпочнеться концертна програма. Допуск у фан-зону (куди своїх прихильників кличе Порошенко – прим.ред.) буде перекритий за 10 хвилин до початку дебатів”, – заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Разом з тим команда кандидата Володимира Зеленського повідомила в Telegram, що відвідувачам дебатів потрібно роздрукувати свій електронний квиток. “Правила однакові для всіх відвідувачів: квиток обов’язково треба роздрукувати, в електронному вигляді система його не вважає”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що не можна виходити за межі контрольно-пропускних пунктів до закінчення дебатів і необхідно дотримуватися встановлених організаторами правил поведінки. У поліції повідомили, що громадян будуть чекати кілька перевірок: металеві рамки з ручними металодетекторами на підході до “Олімпійського”, а також перевірка у чаші стадіону.

“Підозрілі речі ми будемо вилучати, а громадян не допускати до місця проведення заходу, незважаючи на запрошення або квитки. На заході заборонено використання будь-якої символіки, окрім державних прапорів. При цьому проносити їх можна тільки у вигляді полотнищ”, – сказав Крищенко.

Повідомляється, що один квиток дає право входу тільки одній людині. Шеф поліції наголосив, що це робиться для безпеки.