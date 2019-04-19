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Чому держпідприємства Білорусі не можуть стати успішними

19.04.2019

Почему госпредприятия Беларуси не могут стать успешными

Державним підприємствам складно стати успішними, так як ними керують люди, які вважають себе чиновниками, мислять як чиновники, тому бояться ініціативи і може робити тільки те, що їм велять.

Почему госпредприятия Беларуси не могут стать успешными

Попалася на очі стаття в державній газеті, де директор державного підприємства запитує редакцію, чому він не вважається держслужбовцям. Адже підприємство державне, значить я перебуваю на держслужбі… За законом, він звичайно ж не є державним службовцем, але примітний сам факт того, ким вважає себе директор комерційного підприємства, нехай навіть і державного. І це не виняток, а радше правило.

Днями зустрічався з заступником директора державного підприємства з надання житлово-комунальних послуг у Мінському районі. Намагався переконати його в тому, що підприємству потрібно почати надавати одну дуже затребувану послугу, яка розійшлася б як гарячі пиріжки в 30-градусні морози. Людям не просто потрібна ця послуга, вони багато років буквально благають про неї.

Є попит, є підприємство, яке може надавати цю послугу і у якого для цього є всі можливості. Потрібно лише трохи напружитися, провести певну підготовчу роботу, витратити трохи грошей (зовсім трохи) і почати заробляти. Підприємство хронічно збиткова, тримається лише на дотаціях, а директора міняють чи не кожен рік. Нічого не допомагає.

Здавалося б, ось він спосіб вивести підприємство зі збитків – додаткові, затребувані населенням послуги. Одна додаткова послуга, звичайно ж не допоможе. Але напевно, якщо сісти і подумати, можна було б придумати ще кілька додаткових послуг для населення Мінського району, де в котеджах проживають аж ніяк не бідні люди, які готові платити за комфорт. Наприклад, прибирання котеджів теж дуже затребувана і багаті люди платять дуже щедро. Впевнений, якби я був директором цього держпідприємства, то за день би придумав з десяток нових, вельми прибуткових послуг для населення. Можливо, не всі вони стали б прибутковими, припустимо навіть, що всі проваляться. Але я б хоч спробував жити без дотацій з бюджету, без простягнутих рук і сліз в міністерствах з приводу важкого життя.

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А як же наше підприємство відповіло на чітко озвучений попит? Заступник директора заявив мені “це не наша компетенція”. Не в нашій компетенції, мовляв, вирішити дане питання. Саме так і ні як інакше. Я б ще зрозумів, якби керівник підприємства сказав, що це не їх сфера діяльності, що надавати дану послугу невигідно, що це призведе до збитків і т. д. Але сфера як раз так, а ось компетенцією такою, їх, виявляється, ніхто не наділив. Більш того, на листи жителів Мінського району підприємство також пише, що надання цієї послуги не входить в його компетенцію і що “дане рішення ви можете оскаржити в ЖКГ Мінського району”.

Такого навіть навмисне не придумаєш. Комерційному підприємству, нехай навіть і державному і працює в сфері ЖКГ, пропонують надавати нові затребувані послуги, а воно каже, що це не його компетенція і пропонує оскаржити рішення в головне підприємство. При цьому на сайті підприємства висить гасло: “Мета нашого підприємства – пропозиція широкого спектру послуг на постійно високій якості обслуговування”. Де ж той широкий спектр?

На ділі виходить, що якщо зверху не прийде розпорядження почати надавати нову послугу, не пропише начальство відповідну пігулку-компетенції, ніхто навіть не поворухнеться. Ініціативи – нуль. Більше того, директор явно з чиновницької братії, так як мислить тими категоріями, як мислять чиновники: не наша компетенція, можете оскаржити. При такому підході, не потрібно навіть напружуватися, щось придумувати, робити розрахунки окупності, нести за щось відповідальність. Все просто і чітко, як у будь-якому держустанові, скажуть зверху – зробимо, а самі проявляти ніякої ініціативи не будемо, раптом щось піде не так – клопоту не оберешся. А за накази зверху начальство і відповість. Але правда в тому, що і директор головного підприємства такої ж чиновник. Він теж не буде проявляти ініціативу, а буде чекати розпорядження з ще більш високих інстанцій. А вище вже міністерство, там з комерційною ініціативою все ще більш безпросвітно. Там, у відповідності з розпорядженнями ще більш вищестоящих інстанцій, не думають над тим, як більше заробити, а як знизити витрати ЖКГ. І знижують. Ось хто б їх ще наказав їм думати, як заробляти…

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