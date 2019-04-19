Жив у будинку без гарячої води і «втік від комунізму». Історія засновника WhatsApp

Скільки існує історій про те, як «просто людина» опинявся «там-то» і ставав «тим-то», навіть не припускаючи, що таке можливо? Варіантів розвитку подій безліч — ніхто не знає, як складеться життя, куди вона заведе. Можна плисти за течією, можна опиратися йому. Підсумок невідомий, результат не визначений заздалегідь — занадто багато змінних.

Зміст

Дитинство у містечку під Києвом

Імміграція в США, валіза зошитів і ручок

Не довчився, тому що в Yahoo! зламався сервер

Відпочив, купив iPhone і вирішив написати додаток

Нова історія, фінал, мільярдер

Дитинство у містечку під Києвом

Давайте поглянемо на історію Яна Кума — українця, який став американцем, а пізніше — мільярдером і, ймовірно, цілком задоволений тим, як склалося його життя. Він народився в 1976 році в Києві, проте дитинство провів у місті Фастів в 70 кілометрах від столиці України. Його батько працював директором пересувної механізованої колони, керував будівництвом шкіл і медичних установ, а мати займалася домашнім господарством.

Місто Фастів за 25-30 років до народження Яна Кума. Фото: etoretro.ru

Західні джерела нерідко додають драми періоду дитинства засновника WhatsApp. Журнал Forbes, наприклад, писав, що майбутній мільярдер зростав у маленькому селі неподалік від Києва, хоча Фастів отримав статус міста за десятиліття до народження Яна. У будинку не було гарячої води — в це справді можна повірити без застережень. Школа відповідала стандартам того часу і місця проживання. Тут не було каналізації та дітям навіть в 20-градусні морози доводилося топати в туалет на вулиці. Про це розповідав сам Кум.

«Суспільство було виключно закритим. Щоб зрозуміти, про що мова, почитайте „1984“», — говорить він.

З батьком хлопчик бачився рідко, оскільки той постійно був зайнятий на роботі, без вихідних і нормованого робочого дня. Проблем вистачало, і не всі їх можна було вирішити або проігнорувати. Ян описував те, що відбувалося не інакше як «кошмар за кошмаром». Його батьки нібито уникали розмов по телефону — побоювалися прослушки з боку «органів», пише Wired. А ось Forbes уточнює: мова йде про дзвінки вже після імміграції, а не до неї.

Фото: enca.com

Про дитинство тепер уже американського бізнесмена відомо зовсім мало: де і як вчився, до чого прагнув, чого бажав.

Зовсім туго стало до початку 90-х. Але це не новина для тих, хто народився під час існування Радянського Союзу. Тоді народ почав шукати щастя на чужині, на такий крок зважилася і сім’я Кумів. Правда, вирушили за океан не всі — тільки мати Яна, його бабуся і він сам. Батько, якому на той момент було 65 років, залишився на батьківщині. Може, не мав сил рухатися далі і занадто приріс до місця або збирався приїхати пізніше. Але не склалося: в 1997 році він помер.

Імміграція в США, валіза зошитів і ручок

У 1992 році троє іммігрантів опинилися в Маунтін-В’ю. Причиною переїзду називали у тому числі зростання антисемітських настроїв в пострадянській Україні. Про це згадувалося в декількох інтерв’ю Кума різним виданням і в різний час.

Американське уряд допоміг з житлом, визначивши іммігрантів у невелику двокімнатну квартиру, а також виділив допомогу і талони на продукти. Мати Яна, якій на той момент було 16 років, заздалегідь запаслася приладдям для навчання (ручками і зошитами), щоб не витрачати гроші на новому місці, і влаштувалася нянею, щоб якось заробити грошей. Її син мив підлоги в магазині поруч — хоч яка, але допомога.

Навчання в США починалося для українця не надто приємно: довготелесий, зростанням під метр дев’яносто, без машини в сім’ї (в Америці!), він став мішенню для насмішок. Хлопець відповідав тим же, тому конфліктів вистачало. У 1996 році він навіть отримав припис від поліції не наближатися до колишньої коханки, яка звинуватила Кума в погрози насильством. У 2014-му Ян з жалем розповів про цю історію і в черговий раз (ймовірно) вибачився.

Навряд чи він читав такі книги, звичайно. Фото: junksave.com

Як би те ні було, молодій людині була цікава тема комп’ютерів, хоча вперше скористатися ними він зміг лише в Штатах. Кажуть, Кум купував мануали в комп’ютерних магазинах і вивчав їх. Поступово став дещо розуміти в мережах і якось непомітно приєднався до хакерам w00w00. Ні, не до тих, які крадуть дані, а до цього — в їх рядах засвітилися творці ряду технологічних компаній. Хоча, звичайно, хлопці пустували… якось влаштували, наприклад, затишне гніздечко на серверах Silicon Graphics, але це не страшно.

Через багато років, в 2014 році, w00w00 зібралися знову

Не довчився, тому що в Yahoo! зламався сервер

Навчання Ян продовжив в Університеті штату Каліфорнія в Сан-Хосе, який нині називають кузнею молодих кадрів для компаній Кремнієвої долини. Хлопець досить швидко влаштувався тестером систем безпеки в Ernst & Young (позначилося в тому числі й участь в w00w00).

У 1997 році він опинився на зустрічі в Yahoo!, де його інтерв’юером виступив Брайан Ектона, 44-й співробітник цієї компанії (у великих корпораціях важливо опинитися в першій сотні). Забігаючи вперед, відзначимо, що в майбутньому ця людина стане співзасновником WhatsApp.

Кума запросили зайнятися аналізом безпеки рекламної платформи Yahoo!, і молодий спеціаліст з ходу здивував Эктона підходом до справи. Останній чекав звичних підкатів, розмови «ні про що», тактики «несерйозного ставлення з пляшкою вина», характерною для співробітників EY. «Яка ваша стратегія? Чим ви тут займаєтесь?» — з місця в кар’єр почав Ян. Брайану сподобалося, і через півроку здобувач отримав в компанії роботу інженера.

Ян Кум — крайній праворуч. На DefCon в 1999 році. Фото: Reuters

Тут є деякі різночитання: ряд джерел вказує на те, що Кум потрапив в Yahoo! після зустрічі з одним із засновників компанії Девідом Філо на конференції, присвяченій безпеки Apache. Проте суті справи це не змінює.

Навчання в університеті незабаром довелося кинути. Якось, сидячи на лекції, Ян відповів на дзвінок від Філо: вийшов з ладу один з серверів. «У мене заняття», — спробував викрутитися Ян. «Які до біса заняття? Тягни сюди свою дупу!» — не купився Девід.

«Мені все одно тут не подобалося», — розповів пізніше Кум. Та й успішність у нього була так собі… Так що довелося залишитися без вищої освіти.

В майбутньому знайомство з w00w00 знову допомогло хлопцеві. У 2000 році хтось під псевдонімом MafiaBoy з Канади влаштував ефективну DDoS-атаку проти великих інтернет-майданчиків, під удар потрапила і Yahoo!. Ян попросив допомоги у групи своїх однодумців, і компанія впоралася з напастю.

MafiaBoy. Фото: GeeksRoom

Але не все йшло добре. У 2000 ж році від раку померла мати Кума — вона була одним з тих людей, які серйозно мотивували хлопця у його прагненні домогтися більшого. І працювати. Але Яна вже було не зупинити.

Відпочив, купив iPhone і вирішив написати додаток

У великої інтернет-компанії молодий фахівець пропрацював дев’ять років, поступово піднімаючись по кар’єрних сходинках сходів. У якийсь момент Кум зайняв пост керівника відділу, в якому починав як рядовий співробітник. Пліч-о-пліч з ним працював і Брайан Ектона.

У 2007 році обидва вирішили звільнитися і вирушити у вільне плавання. Точніше, взяли тривалі канікули. Однією з причин стало професійне вигорання та незадоволеність роботою. Точніше, тим, що вона несла для суспільства. «Добре працює реклама не робить життя кращим», — вважав Ян, який займався нової рекламної платформою Project Panama в 2006-м. В резюме же він вказав, що останні три роки просто «чим займався».

За роки роботи в Yahoo! Кум назбирав грошей, але ці $400 тис. швидко танули — позначалися подорожі, дозвільний спосіб життя тощо. Настав час шукати нову роботу. Компанія Facebook набрала до того часу обороти і виглядала гідним місцем для молодих спеціалістів. Тільки от керівництво соцмережі думало інакше: Ян і Брайан отримали від воріт поворот.

Фото: techspot.com

Поворотним подією стала покупка Кумом смартфона Apple і його знайомство з магазином додатків. «Мені набридло пропускати дзвінки, коли я в тренажерці», — скаржився майбутній мільярдер, продумуючи концепцію програми. Він придумав сервіс обміну повідомленнями, який би показував статус користувача в даний конкретний момент і був прив’язаний до адресної книги мобільника.

Подальше описують по-різному. Короткий варіант звучить так: Ян і Брайан розробили додаток. Потім його купила Facebook. Хепі-енд.

Але є варіант достовірніше. Мабуть, Куме оцінив перспективи чергового продукту Apple і поспішив включитися в процес. Допомогу йому надали друзі і знайомі з місцевої російськомовної діаспори. Так, організатор зустрічей Алекс Фішман познайомив Яна з розробником з Росії Ігорем Соломенниковым, що став згодом одним з перших співробітників WhatsApp.

Назва програми з’явилося майже відразу: воно співзвучно з фрази what’s up — «як справи?». Стартап, чиє народження співпадає з днем народження Яна (24 лютого), зареєстрували в Каліфорнії під ім’ям WhatsApp Inc. І відразу трапилися слава, багатство і визнання. Насправді немає, так як програму поки ніхто не написав.

«У нас не було мети побудувати компанію, нашою метою було створення продукту для людей», — сказав Кум. У 2009-му були озвучені правила: «Реклама — відстій, ніяких ігор і хитрощів». Плюс до того планувалося забезпечити захист інформації про користувачів по максимуму.

Але. Додаток працювало криво, баги стрибали з усіх щілин, а Ян документував їх у зошит родом з Радянського Союзу, привезену його матір’ю. Спочатку користувалися програмою друзі і знайомі розробників — у вузькому колі. Якось все не складалося, і Кум вже був готовий відмовитися від задуму, почавши шукати «нормальну роботу». Все б розвалилася, не проявив характер Брайан Ектона, який на той момент знаходився в стороні від проекту: «Не будь ідіотом, потерпи!»

У певний момент Ян, ймовірно, зустрічався з української супермоделлю Евеліною Мамбетовой. Однак інформації про їх відносинах немає — Кум намагається не розкривати подробиці особистого життя. Фото: cafefcdn.com

Компанія Apple запустила» додаток в каталог, але ніхто не хотів ним користуватися. Було абсолютно незрозуміло, що робити. Слава Стіву Джобсу: у iOS з’явився інструмент, який дозволяє «пінгувати» користувачів (мова про повідомлення). І ось вийшла нова версія WhatsApp, лічильник «абонентів» подолав позначку в чверть мільйона, а Ектона допоміг отримати такі необхідні проектом інвестиції і приєднався до команди.

До речі, на старті компанія побоюються занадто швидкого зростання. Саме з цієї причини програма отримала передплату — це дозволяло покривати витрати і не розвалюватися на ходу від навантаження. Спочатку повільно, але з так званим гармонійним зростанням, все йшло без реклами, «само собою». Світ заговорив про який став популярним додатку. Вийшло.

Брайан Ектона в 2014 році. Фото: Wired

Нова історія, фінал

Як-то в 2012 році на номер Яна надійшов дзвінок. «Хто говорить?» — «Слон». Ні, говорив Марк Цукерберг. «Прогуляємося?» — запитав Марк. Контакт успішно зав’язався, і протягом наступних двох років IT-бізнесмени проводили регулярні зустрічі, розмовляючи про піднесених і не дуже матерії.

«Продай», — запропонував засновник Facebook в 2013 році (за іншими даними — на початку 2014-го). У 2014-му було оголошено про купівлю сервісу за неймовірні за будь-якими мірками $19 млрд (грошима і різного виду акціями) — домовленість була нібито досягнута в День святого Валентина, коли Марк смачно обідав зі своєю дружиною.

Кажуть, Всесвіт опиралася рішенням. Ян їхав на зустріч з інвесторами з Sequoia, які раніше неодноразово вкладалися в WhatsApp. На швидкості близько 120 км/ч в його машині лопнула шина. Обійшлося — на наступний день необхідні папери були підписані. Додаток поки залишалося незалежним продуктом.

Ян Кум підписує документи з Facebook. Фото: Ян Кум

Перші роки в новому світі пройшли непогано, але поступово Кум почав позбуватися від акцій Facebook, в якій займав посаду в раді директорів. А в 2018 році він оголосив про свій відхід з компанії «через розбіжності» (щодо недоторканності користувальницьких даних), хоча формально залишався її співробітником. Розійшлися полюбовно, Марк Цукерберг написав тепле напуття. Але WhatsApp, напевно, вже не той.

Фото: timesofisrael.com

Тепер Ян залишається в тіні. Він став мільярдером (зараз належні йому активи оцінюють майже в $9 млрд), але вирішив не міняти спосіб життя. Та й друзі, за його власними словами, залишилися колишні.