Як радянським громадянам брехали про концтабори

Так, друзі — сьогодні буде важливий і страшний пост про радянську пропаганду з раннього СРСР. У 1929 році на радянські кіноекрани вийшов дивний фільм під назвою “Соловки” — в ньому було нібито показане життя радянського “виправно-трудового табору на Соловках (абревіатура СЛОН) і розказано, що люди там живуть мало не як у санаторії. Зрозуміло — все це було суцільним радянським брехнею, про що я докладно розповім в сьогоднішньому пості.

Для чого взагалі був знятий цей фільм? Однією з причин появи фільму стало “заспокоєння” тієї частини радянського суспільства, в якій вже розходилась інформація про тортури в трудових таборах системи ОГПУ. Людям показували пропагандистське кіно для того, щоб в кінці фільму вийшов який-небудь ідеолог і скрикнув — “ось бачите, як там все насправді? А чутки про смерть і тортури в таборах поширюють лише вороги нашої Великої Батьківщини!”.

Але головною причиною була все ж інше — інформація про рабську працю в’язнів радянських ВТТ вже просочилася на Захід, там вже знали про тортури, знущання і розстріли у радянських таборах, і в СРСР дуже боялися, що країни Заходу перестануть купувати у них ліс — який заготавливался в’язнями таборів. Саме для західних країн і був знятий цей фільм, паралельно з яким була видана також і брошура під назвою “допомога политпросветработнику: як побудувати бесіду про фільмі “Соловки” та нових формах покарання” — для допомоги в радянському брехня була видана навіть ціла окрема інструкція.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про те, як радянським громадянам а також країнам Заходу брехали про радянських концтаборах. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Про що розповідалося у фільмі.

Сам фільм “Соловки” був побудований за всіма класичними канонами радянської пропаганди — прийоми якої до 1929 році були вже цілком обкатані. Спершу розповідалася міфологічна історія і задавалася “правильна картина світу”. Людям повідомляли, що в СРСР повним ходом йде “будівництво соціалізму”, зростає народне господарство і все збільшується радість праці, але в країні є окремі вороги народу, які заважають будівництву соціалізму — організовують пожежі і аварії поїздів, влаштовують посухи в полях і викликають дощі там, де не треба, а на фермах замість огрядних і ситних радянських корів пред’являють іноземним журналістам якихось обосранных скотін.

Радянська держава при цьому показано дуже гуманним — воно не нищить ворогів народу, а намагається їх перевиховати працею — для чого відправляє в щось на зразок санаторію, де оступилися членам суспільства пропонується відчувати радість праці не більш ніж 8 годин в день, займаючись все інше час саморозвитком і харчуючись від пуза.

В фільмі всіляко підкреслюється, що радянські <s>концтабору</s> ой, вибачте, санаторії дуже відрізняються від “старої царської каторги” — всі ув’язнені одягнені спрошь в костюми, везуть з собою безліч особистих речей, проходять мало не щоденний медогляд і живуть в окремих кімнатах. Адміністрація таборів — батьки рідні для ув’язнених, які люблять їх, немов рідних дітей і чекають їх повернення в нормальне суспільство зі світлою надією, немов батько з біблійної притчі про блудом сина.

День у таборі розпочинається з ранкової перевірки. На неї всі ув’язнені вибігають радісно, смакуючи майбутню радість праці і думаючи про суцільної колективізації. Укладеним прищеплюють звичку до щоденної праці, покращують їх професійні та трудові навички, кругом працюють підприємства на самообслуговуванні ув’язненими, йде постійне будівництво, кругом постійно нагнітається суспільна користь. Ходять всі ув’язнені одягнені за останньою модою:

Укладеним виплачуються гроші-квитанції, на які можна купувати, дозволяється отримувати гроші від рідних, а обідати можна за бажанням — в їдальні або будинку. Не життя, а малина. Широко поставлена культурно-просвітницька робота, а також самодіяльність. Постійно відбувається повна і остаточна ліквідація неписьменності, а також видається власна газета “Соловки”.

До укладеними приїжджають родичі — щоб упевнитися, що всі “страшні розповіді” про Соловки — не більше ніж вигадки. Насправді вони знаходять тут культурну і здорове життя, повну щоденної радості праці і невпинне накопичення суспільної користі. Крім адміністрації табору, в ув’язнених є також і інші друзі — наприклад, урядова комісія, яка приїжджає і час від часу достроково звільняє в’язнів — так як не може спокійно дивитися на страждання чесних і вже таких радянських людей, які прийшли до істини через працю.

В кінці фільму показаний пароплав, на якому щасливі і исправившиеся укладені під музику оркестру виїжджають з Соловків, щоб влитися в чесну трудову сім’ю народу Радянського Союзу у вигляді корисних і звикли відчувати щоденну радість праці членів товариства.

Що відбувалося в Соловках насправді.

А тепер про те, що відбувалося в Соловках насправді. Соловецький табір був одним з найбільш ранніх і одночасно одним з найстрашніших радянських концтаборів. За десять років існування концтабору СЛОН (такою абревіатурою іменувався Соловецький Табір Особливого Призначення) через нього пройшло близько 200 тисяч людей — більша частина з яких загинула або залишилася інвалідами. Тисячі ув’язнених були розстріляні за незначні проступки, забиті на смерть конвоєм, померли від катувань або покінчили життя самогубством від нестерпних умов життя.

Багато хто “вороги народу” вбивалися ще по дорозі на Соловки — в 1929 році не менше 8000 чоловік під час переправлення баржами на Соловки були пов’язані колючим дротом спина до спини і втоплені. Для решти ув’язнених була розроблена ціла система витончених тортур, з-за яких люди втрачали здоров’я і гинули — частина з них стосувалася важкої, виснажливої і безглуздої роботи. Конвой міг змусити ув’язнених носити пригорщами воду з однієї ополонки в іншу, перекочувати з місця на місце величезні валуни, взимку на морському березі напівроздягнених ув’язнених змушували “вважати чайок”.

Були й інші тортури — влітку роздягнених в’язнів Соловків прив’язували на ніч до дерев, що в умовах Приполярья означало болісну і повільну смерть. На сленгу конвою це називалося “поставити на комара”. Провинилися в’язнів примушували сидіти весь день на тонких жердинах — звалилися били ногами і прикладами конвойні. Ще якось, що провинилися, або проштрафилися в’язнів на Соловках кидали в так звані “крикушники” — викопані в землі глибокі ями, де людина могла міститися за кілька днів.

Але люди вмирали на Соловках і без розстрілів і катувань — через неймовірних навантажень на непосильних роботах. Практика виховання радістю праці полягала насправді в тому, щоб за лічені місяці вичавити з людини все, перетворити його на інваліда і потім замінити його новим людським організмом — як висловлювалися медичні начальники табору СЛОН. В групу так званих доходяг входив кожен третій в’язень концтабору СЛОН — вони просто повільно помирали від отриманих травм, хвороб і виснаження, а також епідемій тифу.

З тілами убитих і померлих в концтаборі СЛОН людей ніхто не церемонився — перед тим, як скинути тіла в загальну яму, з них знімали все більш-менш цінне і вибивали зуби з золотими коронками — точно так само, як це пізніше робили нацисти. Взимку тіла просто закопували в сніг, а влітку валили у величезні ями недалеко від Соловецького кремля.

Частина ув’язнених перед смертю самі рили собі могили.

Замість епілогу.

Всім фанатам СРСР, які продовжують з ностальгією згадувати найкраще в світі морозиво і радянські сосиски по ГОСТу, я запропоную детальніше вивчити історію радянського концтабору СЛОН, яка зараз доступна у відкритих джерелах. Може бути, тоді у вашому уявленні щось зміниться — ця людиноненависницька система мало відрізнялася від нацистської Німеччини — навіть умови утримання в концтаборі СЛОН і концтаборі Освенцім були однакові — люди працювали по 12 годин без вихідних і отримували приблизно однаковий пайок.

І не можна сказати, що “тоді такий час був” — у цих злочинів є конкретні автори та імена, а також конкретна суспільно-політична система, яка розповідала людям казки про безкоштовному комунізмі, але залишала після себе гори трупів і гори нещасть…

Такі справи.