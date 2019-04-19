Херсонського прокурора звільнили за п’яну їзду

Прокурора прокуратури Херсонської області Віталія Міщенко звільнили з органів за п’яну їзду.

Про це стало відомо з рішення КДКП.

Прокурор у вересні минулого року попався на п’яної їзди в Южноукраїнську Миколаївської області. Патрульні зупинили Міtsubishi Рајего Sроrt, за кермом якого був Міщенко. У нього був різкий запах з рота і почервонілі очі.

Проходити огляд прокурор відмовився. На Міщенко склали протокол за ч. 1 ст. 130 Купап. У своїх поясненнях прокурор заявив, що випив близько літра пива. Дружина і брат підтвердили це.

Патрульні повідомили, що Міщенко вів себе агресивно і неадекватно. Крім того, він намагався змусити поліцейських скласти на нього протокол за ст. 126 Купап. Також його дружина намагалася переконати правоохоронців, що за кермом була саме вона.

У КДКП погодилися з даними силовиків і вирішили залучити Міщенко до дисциплінарної відповідальності. Прокурора звільнили з посади.