У Києві заарештували ізраїльтянина: продавав наркотики оптом в інтернеті

Влада Ізраїлю просять Україну видати їм громадянина Ізраїлю і США Амоса Дов Сільвера, довгий час розшукуваного за організацію міжнародного наркокартелю.

Про це повідомили в прес-службі Прокуратури міста Києва.

Українські правоохоронці затримали Сільвера в столиці ще в березні 2019 року. Відомо, що він організував систему онлайн продажу наркотиків, яка стала найбільшою інтернет-майданчиком у світі.

Для масового продажу наркотичних засобів Сільвер і його «колеги» використовували месенджери і соціальні мережі. Вони залучали неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і інших злочинів.

Крім того відомо, що у затриманого було два паспорти, а Ізраїль його розшукував.

«Оскільки зазначена особа перебуває в міжнародному розшуку і може надалі переховуватися від правосуддя, прокуратурою встановлено достатньо підстав для звернення до суду з клопотанням про застосування до затриманого екстрадиційного арешту терміном на 60 діб до вирішення питання про його екстрадицію в Ізраїль. Це клопотання в повному обсязі підтримано Шевченківським районним судом міста Києва», — зазначили у відомстві.