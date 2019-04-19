У Галісії вводять жорсткі ліміти на туристів

Острови Сієс, Онб, Сальвора і Кортегада, що входять у Національний парк “Атлантичні острова Галісії”, відомі одними з кращих пляжів в світі з бірюзовою водою і білим піском. Сам парк є одним з найбільш відвідуваних в Іспанії, але незабаром ситуація може змінитися. Тут вже діють суворі екологічні правила для захисту навколишнього середовища, але уряд Галичини хоче ввести ще жорсткіші обмеження щодо кількості туристів.

Відповідно до законопроекту, в високий сезон — з 15 травня по 15 вересня — острів Сієс зможе приймати не більше 1 800 чоловік в день. Для Онса ліміт становитиме 1 300 туристів у день. У низький сезон максимальна кількість відвідувачів буде знижуватися до 450. На Сальвадорі і Кортегаде цілий рік буде діяти обмеження в 250 відвідувачів на добу.

Уряд Галичини також має намір заборонити регулярне водне сполучення з островами як ще один спосіб знизити кількість туристів. Експерти з туризму заявили, що нові закони можуть в кінцевому рахунку “вбити” архіпелаг. Туристичні компанії, що працюють на островах, також назвали нові обмеження серйозною помилкою. За словами представників туристичної галузі, нові правила не відповідають дійсному попиту та інтересу, які ці напрями мають на міжнародній арені. На ділі влади завдають шкоди тим компаніям, які прямо або побічно пов’язані з подорожами, житлом або готельним бізнесом”. Аналітики вважають, що місцевий уряд має шукати способи підвищення інформованості про красу островів і необхідність їх захисту, а не вводити повну заборону на туризм. Обмеження завдадуть шкоди туристичним інтересам Галичини та економічної ситуації в цілому, — додають представники місцевої туріндустрії. За даними туристичних компаній, в даний час в літні місяці в день тільки острів Онб приймає до 2 000 відвідувачів.

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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Атлантичні острова Галісії за обрисами нагадують скандинавські фіорди. Тут мешкає велика кількість рідкісних птахів. Туристів приваблюють мальовничі екологічно чисті пляжі і прогулянки по гірських стежках. Крім того, на островах є прекрасна можливість зайнятися дайвінгом. Дістатися до острова Онб можна на катерах, теплоходах або поромах з курортних міст Саншенчо, Портоново і Буеу, на архіпелаг Сіес — з міст Байона, Віго і Кангас.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Венеції заборонили відкривати продуктові крамниці, щоб відлякати туристів.

За матеріалами Delfi.ee

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