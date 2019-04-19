«Укрзалізниця» заплатить майже мільярд гривень за обслуговування американських локомотивів

Філія Центр забезпечення виробництва «Укрзалізниці» оголосив тендер на надання послуг по сервісному обслуговуванню 30 магістральних вантажних тепловозів ТЕ33АС і пов’язаних з цим послуг.

Вартість послуг оцінюється в 895 248 600,34 грн. Останній термін подання тендерних пропозицій – 20 травня 2019 року. Старт аукціону заплановано на 25 червня.

Згідно з умовами тендеру, учасник повинен підтвердити, що він є виробником обладнання і матеріалів для надання послуг по сервісному обслуговуванню вантажних тепловозів, або має право на їх поставку, наданий виробником локомотивів.

Претенденту також необхідно буде підтвердити своє право надання послуг з сервісного обслуговування тепловозів ТЕ33АС.

Перший американський локомотив прибув в Україну 11 вересня.