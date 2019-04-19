Ті, хто посміє знищити Білорусь, — будуть прокляті, — Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що республіку неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів.

«Зараз багато балаканини, от Білорусь куди-то включать, поділять та інше. Та неможливо це сьогодні зробити, тому що вони (покоління громадян. – Ред.) вже народилися у вільній і незалежній Білорусі», — заявив Лукашенко під час щорічного послання до білоруського народу і парламенту.

Глава білоруської держави підкреслив, що «той, хто сьогодні наважиться знищити Білорусь — президент, уряд чи ще хто – вони будуть прокляті нашим білоруським народом».

«А хто посміє зробити це силою – вони отримають щонайпотужніший відповідь від нашого народу, передусім тих, хто народився в суверенній і незалежній Білорусі», — додав він.