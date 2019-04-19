Итоги 19 апреля: последний день когда возможна предвыборная агитация, Дебати Порошенко VS Зеленский

Дебаты Порошенко vs Зеленский.
Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда возможна предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты. Ожидается, что пройдут они “в два тура” – первая часть состоится на НСК “Олимпийский”, вторая – в студии “Суспильного”.
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Дебаты на “Олимпийском”: Названы имена модераторов
Новое видеообращение Порошенка – украинцам.
Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко опубликовал видеообращение – украинскому народу.
В нем кандидат признал, что за время своего президентства совершил ошибки, упомянул и про немалые достижения .
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Зеленський заявив про вихід з бізнесу
Порошенко провел экстренное заседание СНБО.
Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности раздал руководителям министерств и правоохранительных органов поручения, связанные с признанием незаконной приватизации “Приватбанка”.
Заседание СНБО состоялось вечером четверга по срочному созыву президента.
Рейтинг самых несчастных экономик мира от Bloomberg . На первом месте Венесуэла, Украина — шестая