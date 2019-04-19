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Дебаты парализовали центр Киева. Карта объезда

19.04.2019

В центре Киева образовались пробки в преддверии начала дебатов кандидатов в президенты на НСК “Олимпийский“. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, сообщает сайт 112ua.

“Стоит” бульвар Тараса Шевченко, ул. Большая Васильковская, Деловая, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, мост Метро в сторону Левого берега.

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В Киевпастрансе сообщили, что автобусы 24, 114, 118 курсируют без соблюдения графика движения, по фактическому интервалу – по причине скопления транспорта в центре города.

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