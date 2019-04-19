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Кораблі НАТО увійшли в польський порт

19.04.2019

Корабли НАТО вошли в польский портШість кораблів 1-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) заходять до польського порту Гдині на Балтійському морі.

Крім польського ракетного фрегата ORP Gen. Pułaski K., в порт прибули кораблі під прапорами Іспанії, Німеччини, Туреччини, США і Великобританії.

Так, повідомляється, що в польський порт увійшли: флагман – есмінець USS Gravely, і чотири фрегати – польський Gen. Pułaski K., іспанська ESPS Almirante Juan De Borbon, турецький TCG Gokova і британський HMS Westmister, а також німецьке судно постачання FGS Rhon.

Як пише видання, візит носить робочий характер. Кораблі покинуть Гдиню вранці у вівторок, 23 квітня. На борт трьох кораблів в окремі дні бажаючі зможуть піднятися.

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