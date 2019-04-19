Під час дебатів на чергуванні буде присутній Червоний Хрест

Медичне забезпечення на стадіоні “Олімпійський”, крім екстрених служб, буде здійснювати близько 50 волонтерів з загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України.

“Загін швидкого реагування національного комітету буде чергувати на стадіоні. Нас буде близько 50 чоловік, 2 одиниці техніки, на випадок необхідності підготовлений наметове госпіталь на 12 осіб”, – розповів він.

Загін вже почав працювати, повідомив Логгинов, і “буде працювати, поки буде можливість того, що хтось отримає травму”.

“Ми працюємо на стадіоні, біля станції метро, на прилеглих вулицях”, – сказав співрозмовник.