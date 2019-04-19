Замість штрафу: АМКУ погодив Ахметову покупку «Дніпровського коксохіму»

Рінат Ахметов

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив компанії «Метінвест»

олігарха Ріната

Ахметова купити «Дніпровський коксохімічний завод» (ДКХЗ),

належав раніше російському бізнесменові Роману Абрамовичу. Про це

йдеться в прес-релізі регулятора.

При розгляді справи АМКУ встановив, що правочин може

призвести до монополізації та обмеження конкуренції на ринку, тому він наклав

спецобязательства на «Метінвест». Зокрема, він повинен протягом 3-7 років

після операції при наявності попиту реалізовувати 50-70% продукції ДКХЗ не

пов’язаним з «Метінвестом» компаніям за ринковими цінами.

Ахметов ще з 2013 року встановив контроль над заводом

незважаючи на те, що справа все це час розглядалося антимонопльщиками.

АМКУ зазначає, що зараз у нього немає доказів, що

покупка була здійснена без отримання його схвалення.

«У випадку, якщо будуть зібрані докази відповідних

порушень, Комітет (…) зможе застосувати штрафні санкції за здійснення

концентрації без дозволу, за надання недостовірної інформації, а

також (…) здійснити перегляд раніше прийнятих рішень про надання дозволу

на концентрацію», — йдеться в повідомленні регулятора.

У свою чергу видання «Наші гроші» з

посиланням на джерело в АМКУ повідомляє, що рішення в комітеті прийняли

більшістю голосів на закритому засіданні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей планети 2018 року за версією журналу Forbes.