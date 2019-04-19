У НАСА повідомили, що астронавтам потрібні окуляри для плавання

Багато астронавти, вирушаючи в космос з ідеальним зором, після повернення відзначають його погіршення. Це явище медики назвали нейро-окулярным синдромом, пов’язаним з космічними польотами (spaceflight associated neuro-ocular syndrome, SANS). Він викликаний зниженням тиску всередині ока в умовах відсутності гравітації.
Нещодавно вчені провели дослідження і довели, окуляри, подібні тим, які носять плавці, можуть захистити очі астронавтів. Вони підвищують внутрішньоочний тиск і зберігають гостроту зору.
SANS є серйозною проблемою для астронавтів, адже він супроводжується так званими ватообразными осередками на сітківці і набряком зорового нерва. Такий синдром спостерігається приблизно у одного з трьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.
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Релігія – протестантизм, католицизм
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«Окуляри для плавання міцно стискають шкіру навколо очей, – пояснює Джессіка Скотт з Університетської асоціації космічного дослідження в Х’юстоні. – І наше дослідження показує, що помірне підвищення внутрішньоочного тиску за допомогою таких окулярів може допомогти зменшити нейро-окулярний синдром, пов’язаний з космічними польотами. Це важливо для захисту здоров’я космонавтів і продовження дослідження космосу людиною».
НАСА вже провела випробування за участю 20 осіб у Космічному центрі імені Джонсона в Х’юстоні. Десять з них використовували окуляри для плавання, а інші – ні. З’ясувалося, що вони дійсно трохи підвищують внутрішньоочний тиск.
У NASA мають намір продовжити дослідження, зокрема, для того, щоб з’ясувати, наскільки безпечно протягом тривалого часу, і щодня використовувати такі окуляри.
Відомо, що тривалий вплив невагомості викликає масу інших проблем зі здоров’ям. Правда, більшість з показників після повернення на Землю знову приходять в норму.
За матеріалами Daily Mail.
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