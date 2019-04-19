Двох екс-податківців виправдали від вимагання $6000 за знищення матеріалів СБУ

Суд виправдав двох колішніх співробітників Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області.

Обвинувачені обіймали посади старшого оперуповноваженого відділу організації викриття економічних злочинів і заступника начальника оперативного управління.

У жовтні 2014 старший оперуповноважений Білоцерківської ОДПІ на зустрічі заявив, що підприємства, фінансово – господарську діяльність яких веде начальник відділу Васильківської ОДПІ Міндоходів у Київській області, виявилися конвертаційними центрами і Службою безпеки України стосовно них здійснюється комплекс оперативно-технічних заходів. Відтак оперуповноважений начебто запропонував начальнику відділу Васильківської податкової передати йому зі спільником 7 тис. доларів за сприяння у знищенні матеріалів.

Йшлося про умисні дії, які виразились у вимаганні службовою особою з використанням свого службового становища передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод і законних інтересів потерпілого. Іншого обвинуваченого було визначено як пособника.

Однак суд вирішив, що в діях екс-податківців відсутня подія злочину.

На стадії досудового розслідування дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 364 КК як шахрайство і зловживання службовим становищем. Саме з такою кваліфікацією були внесені відомості до ЄРДР.

Як вважає суд, складання обвинувального акта про підозру обвинувачених за ч. 2 ст. 189 ККУ здійснено з порушенням встановленого порядку, без внесення відомостей до ЄРДР, а того, є недопустимим. Адже органами досудового розслідування збиралися докази для доведення вини в інших злочинах.

Суд не зміг допитати іншого податківця, який писав заяву про злочин до ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області і має статус потерпілого. Суд стверджує, що сприяв його виклику шляхом направлення повісток, однак стороною обвинувачення явку в судове засідання забезпечено не було. Врахування лише заяви потерпілого без допиту, на думку суду, може дати привід для висновку, що слухання справи було несправедливим.

Суд виправдав обвинувачених за відсутністю події злочину і закрив справу.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.