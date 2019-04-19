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Двох екс-податківців виправдали від вимагання $6000 за знищення матеріалів СБУ

19.04.2019

Суд виправдав двох колішніх співробітників Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області.

Обвинувачені обіймали посади старшого оперуповноваженого відділу організації викриття економічних злочинів і заступника начальника оперативного управління.

У жовтні 2014 старший оперуповноважений Білоцерківської ОДПІ на зустрічі заявив, що підприємства, фінансово – господарську діяльність яких веде начальник відділу Васильківської ОДПІ Міндоходів у Київській області, виявилися конвертаційними центрами і Службою безпеки України стосовно них здійснюється комплекс оперативно-технічних заходів. Відтак оперуповноважений начебто запропонував начальнику відділу Васильківської податкової передати йому зі спільником 7 тис. доларів за сприяння у знищенні матеріалів.

Йшлося про умисні дії, які виразились у вимаганні службовою особою з використанням свого службового становища передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод і законних інтересів потерпілого. Іншого обвинуваченого було визначено як пособника.

Однак суд вирішив, що в діях екс-податківців відсутня подія злочину.

На стадії досудового розслідування дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 364 КК як шахрайство і зловживання службовим становищем. Саме з такою кваліфікацією були внесені відомості до ЄРДР.

Як вважає суд, складання обвинувального акта про підозру обвинувачених за ч. 2 ст. 189 ККУ здійснено з порушенням встановленого порядку, без внесення відомостей до ЄРДР, а того, є недопустимим. Адже органами досудового розслідування збиралися докази для доведення вини в інших злочинах.

Суд не зміг допитати іншого податківця, який писав заяву про злочин до ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області і має статус потерпілого. Суд стверджує, що сприяв його виклику шляхом направлення повісток, однак стороною обвинувачення явку в судове засідання забезпечено не було. Врахування лише заяви потерпілого без допиту, на думку суду, може дати привід для висновку, що слухання справи було несправедливим.

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Суд виправдав обвинувачених за відсутністю події злочину і закрив справу.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.

 

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