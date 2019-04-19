ЗМІ дізналися, хто «злив» скандальну листування Свинарчуков і Ко

Генеральна прокуратура України у ході внутрішньої перевірки з’ясувала, що скандальну листування щодо розкрадань у оборонці журналістам Bihus.info передав Віталій Опанасенко.

«Для відволікання суспільної уваги від суті скандалу, на пошуках людини, який посливал журналістам скандальні листування спочатку сконцентрувалися і порохоботы. Варіантів для звинувачень було кілька — від співробітників поліції до головного військового прокурора Анатолія Матіоса. У підсумку, у ГПУ пообіцяли розпочати внутрішнє розслідування і перевірити своїх співробітників на детекторі брехні», – йдеться в повідомленні.

За даними THE NEWSROOM, перевірка вже закінчилася і як встановило слідство, борцем з режимом і новим особистим «іншому» Свинарчуков опинився скандальний екс-член слідчої групи у справі «діамантових прокурорів» Віталій Опанасенко.

«Прославився записаним на бабусю Інфініті і маєтком під Києвом, а також різкою реакцією на викриття своїх доходів. І який, після звільнення з слідчої групи з «діамантовим прокурорам», згодом «сплив» у військовій прокуратурі, і донині працює підлеглим Матіос», – пише THE NEWSROOM.

Інформація про те, що саме Опанасенко злив журналістам листування Свинарчуков і Ко, за даними журналістів, підтверджена результатами перевірки на детекторі брехні. Сам фігурант внутрішнього розслідування запевняє, що діяв з власної ініціативи, тому що не міг терпіти «цих бариг».

У прокуратурі повідомили, що збираються подати скаргу в КДКП на Опанасенко.