Возле НСК “Олимпийский” журналисты заметили “снайперов”. Фото

Около стадиона НСК “Олимпийский”, где сегодня в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, на крыше высотного здания находятся снайперы. Об этом сообщают корреспонденты “Страны“, которым удалось заснять стрелков.

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Фото: Страна.ua

Сегодня около 16:30 на НСК “Олимпийский” в Киеве начали пускать сторонников кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На стадион пускают всех по билетам, не разделяя на входе на “зеленых” и “фиолетовых”. Воду проносить запрещено, символику в поддержку кандидатов – тоже.

Также стало известно время начала ТВ-трансляции дебатов на НСК “Олимпийский”. Так, согласно анонсу на странице UA: Перший в соцсети Фейсбук, в 18.50 начнется программа “Обратный отсчет. Предисловие”, далее будет прямой эфир с НСК “Олимпийский”, где, как запланировано, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.