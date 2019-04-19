“Роснефть” назвала брехнею і провокацією матеріал Reuters про те, як вона допомагає Венесуэл

“Роснефть” назвала брехнею і провокацією ексклюзивну публікацію агентства Reuters про її допомогою Венесуелі в обхід санкцій, передає ТАСС з посиланням на заяву російської нафтової компанії.

“Публікація Reuters “Ексклюзив: Венесуела обійшла санкції США, направивши продажу нафти через Росію” є відвертою брехнею, мета якої провокація проти “Роснефти”. Змушені констатувати, що Reuters припинив діяльність як інформаційне агентство і засіб масової інформації. Ця структура систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацією чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення збитку російській економіці, російським компаніям і російському державі”, – сказано в заяві.

У компанії підкреслили, що “по суті, ці дії є інформаційними диверсіями”. “Вважаємо за необхідне звернутися в правоохоронні органи з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації”, – йдеться в заяві.

Раніше в п’ятницю Reuters з посиланням на джерела і документи повідомило, що президент Венесуели Ніколас Мадуро отримує гроші від продажу венесуельської нафти через “Роснефть” в спробі обійти санкції США.

За даними агентства, венесуельська PDVSA перенаправляє рахунки від продажу нафти “Роснефти”, яка в свою чергу перераховує гроші PDVSA зі знижкою до ціни продажу, що дає можливість уникнути стандартного терміну завершення нафтових угод, становить від 30 до 90 днів, і пізніше отримує всю суму в покупця”.

Крім того, стверджує агентство, в цю схему залучили одного з найбільших покупців венесуельської нафти – індійської компанії Reliance Industries. Представник компанії підтвердив агентству, що Reliance Industries купувала венесуельську нафту у російських і китайських посередників.

Відзначимо, в кінці січня Сполучені Штати ввели санкції проти PDVSA. Тоді ж пояснив міністр фінансів США Стівен Мнучин, адміністрація залишає за собою право видавати тимчасові ліцензії, які дозволять проводити деякі транзакції з PDVSA.

Наступні кроки Вашингтона показали, що в Білому домі вирішили затягнути тугіше петлю санкцій. У березні адміністрація США попередила іноземні компанії, що діють у сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки, про те, що вони повинні припинити прямі, непрямі або бартерні операції по закупівлі цієї сировини у Венесуели.

Тепер продовження нафтових угод з Венесуелою буде розглядатися як порушення американських санкцій, за винятком постачання до Венесуели авіаційного та дизельного палива для гуманітарних цілей.