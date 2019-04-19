Об’єднання Росії і Білорусі: Лукашенко публічно відповів Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не піде ні на які компроміси в питанні суверенітету.

Про це лідер білорусів повідомив під час щорічного послання до народу і парламенту.

«В питаннях суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця компромісів», – підкреслив він.

Лукашенко додав, що «неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішнє єдність і територіальну цілісність».

«Ви знаєте, зараз багато балаканини, от Білорусь куди-то включать, Білорусь поділять та інше. Та неможливо це сьогодні зробити, тому що вони вже народилися у вільній і незалежній Білорусі. І той, хто посміє знищити Білорусь сам по собі — президент, уряд, хтось ще — вони будуть прокляті білоруським народом. А хто посміє це зробити силою, вони отримають щонайпотужніший відповідь від нашого народу і передусім тих, хто народився суверенною і незалежною. Ось вам глибинний відповідь», – підсумував президент.