У Мукачеві дівчинка-підліток ледь не загинула через алкоголю і кокаїну

Дівчинка ледь не померла від кокаїну і алкоголю після вечірки з однолітками.

Після первинного розслідування у службі у справах дітей виконавчого комітету Мукачівської міської ради повідомили, що дівчинка живе в повній і благополучній сім’ї, навчається в одній з центральних шкіл Мукачева. Правоохоронці, у свою чергу, з’ясували, що вона вживала алкоголь разом з однолітками.

Зараз встановлюються всі обставини інциденту, в тому числі правоохоронці з’ясовують, звідки у дітей наркотики і алкоголь. Саму постраждалу після промивання шлунка в реанімації перевели в інфекційне відділення лікарні, звідки її під розписку забрала бабуся.

Тим часом прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – про незаконному зберіганні/придбання наркотиків (за ч. 3 ст. 307 КК) і схилянні неповнолітнього до вживання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 315 КК).