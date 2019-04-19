Зеленський у стилі телегри “Найрозумніший” переказав Порошенку низку запитань від українців і попросив відповісти на будь-яке з них

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський під час дебатів поставив нинішньому главі держави, кандидату на посаду президента Петру Порошенку низку запитань, які, за його словами, українці поставили в Інтернеті, й попросив обрати будь-яке з них для відповіді.

“Як так вийшло, що Україна – практично найбідніша держава при найбагатшому президентові за всю історію? Чому паліїв магазинів Roshen знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і детонаторів машини (журналіста Павла – ІФ) Шеремета не можуть знайти кілька років? Як ви спите ночами? Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?…” – скоромовкою перелічив В.Зеленський запитання на адресу П.Порошенка в стилі відомого інтелектуального телешоу “Найрозумніший” під час дебатів на НСК “Олімпійський” у п’ятницю в Києві.

Після озвучування цілої низки запитань він попросив свого візаві відповісти на будь-яке з них.

Джерело – interfax