У Франції згоріли мільйони пляшок вина

Вогонь гасили близько шести десятків пожежних.



Інцидент стався на складі виробника вина Sovex Grands Chateaux, де вогонь охопив 1,5 тис. кв. м приміщення.

При цьому співробітники компанії не постраждали – 80 чоловік, які опинилися на території складу в момент загоряння, встигли евакуюватися.

За попередніми даними, пожежа почалася на підвісній стелі, який потім поширився на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем.

Вогонь гасили близько шести десятків пожежних.

Приблизна сума товару, який був знищений у вогні, оцінюється в 12,5 млн євро.