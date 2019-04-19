Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Франції згоріли мільйони пляшок вина

19.04.2019

Во Франции сгорели миллионы бутылок винаВогонь гасили близько шести десятків пожежних.

Інцидент стався на складі виробника вина Sovex Grands Chateaux, де вогонь охопив 1,5 тис. кв. м приміщення.

При цьому співробітники компанії не постраждали – 80 чоловік, які опинилися на території складу в момент загоряння, встигли евакуюватися.

За попередніми даними, пожежа почалася на підвісній стелі, який потім поширився на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем.

Вогонь гасили близько шести десятків пожежних.

Приблизна сума товару, який був знищений у вогні, оцінюється в 12,5 млн євро.

Читайте також:   Дебаты: в Киеве ограничат движение и закроют две станции метро
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *