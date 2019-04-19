ООН назвала країну-лідера за побиття чоловіків

Де чоловіки страждають від жорстокого поводження.



Країни на зразок Єгипту в широких колах найчастіше асоціюються з пригніченням жінок і чоловічим «патріархальним» домінуванням.

Тим несподіванішою виявилися статистичні дані, розкриті ООН, згідно з якими єгипетських жінки лідирують у світі по поганому поводженню і побиття своїх чоловіків.

Слідом за Єгиптом в рейтингу слідують Великобританія і Індія. Дані, отримані з єгипетського суду у сімейних справах, показують, що 66% жінок, які ображають і б’ють своїх чоловіків, подають заяву про розлучення до суду у сімейних справах.

Чоловіки, які страждають від жорстокого поводження, часто не мають іншого способу захистити себе від насильства, крім як подати в суд на своїх дружин, причому кількість справ досягає 6000 чоловік.

Дані також показують, що жінки використовують не тільки руки, щоб бити своїх чоловіків, але і такі інструменти, як шпильки, ремені, зброю, кухонні інструменти і взуття. Деякі навіть використовують снодійне, щоб побити і підпалити своїх чоловіків.

Втім, деякі критики кажуть, що довіряти судових справах не варто, так як більшість цих чоловіків, нібито, заявляють про насильство з боку дружин, щоб не платити їм належні гроші.