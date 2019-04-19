Зеленський Порошенко поставив питання з інтернету

Чинному президенту запропонували вибрати один запитання і відповісти на нього

Чому Україна — одна з найбідніших країн при багатому президента, чому паліїв магазину «Рошен» знайшли за кілька годин, а паліїв складів боєприпасів — досі немає?

Кандидат в президенти Володимир Зеленський поставив ці та інші питання з інтернету Петру Порошенко в ході дебатів.

«Пан Порошенко, у мене питання, попросили задати громадяни України в інтернеті», — сказав Зеленський.

Як так вийшло, що Україна – практично найбідніша держава при найбагатшому президента за всю історію?

Чому паліїв магазину «Рошен» знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і детонаторів машини Шеремета не можуть знайти кілька років?

Як ви спите?

Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

Чому через 5 років ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?

Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?

Як можна було на 5-й рік війни, усвідомлюючи небезпеку, посилати на вірну смерть 24 моряка в Керченську протоку?

Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Куди поділися наші карпатські ліси?

Чому не покарані поплічники Януковича?

Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?

Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?

Чому не знята недоторканність з депутатів?

«Петро Олексійович, будь ласка, виберіть будь-яке питання і відповідайте, на який ви хочете», — запропонував Зеленський.