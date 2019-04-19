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Зеленський Порошенко поставив питання з інтернету

19.04.2019

Чинному президенту запропонували вибрати один запитання і відповісти на нього

Чому Україна — одна з найбідніших країн при багатому президента, чому паліїв магазину «Рошен» знайшли за кілька годин, а паліїв складів боєприпасів — досі немає?

Кандидат в президенти Володимир Зеленський поставив ці та інші питання з інтернету Петру Порошенко в ході дебатів.

«Пан Порошенко, у мене питання, попросили задати громадяни України в інтернеті», — сказав Зеленський.

  • Як так вийшло, що Україна – практично найбідніша держава при найбагатшому президента за всю історію?
  • Чому паліїв магазину «Рошен» знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і детонаторів машини Шеремета не можуть знайти кілька років?
  • Як ви спите?
  • Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
  • Чому через 5 років ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?
  • Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?
  • Як можна було на 5-й рік війни, усвідомлюючи небезпеку, посилати на вірну смерть 24 моряка в Керченську протоку?
  • Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
  • Куди поділися наші карпатські ліси?
  • Чому не покарані поплічники Януковича?
  • Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?
  • Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?
  • Чому не знята недоторканність з депутатів?

«Петро Олексійович, будь ласка, виберіть будь-яке питання і відповідайте, на який ви хочете», — запропонував Зеленський.

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