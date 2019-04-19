«Ховався від повісток!» Порошенко різко розкритикував Зеленського на дебатах

Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що шоумен Володимир Зеленський ховався від повісток в армію.

Про це чинний глава держави сказав у ході дебатів зі своїм опонентом, які проходять на НСК «Олімпійський» в Києві .

За словами діючого гаранта, готовність захищати Україну Зеленський повинен був показати в 2014 році.

«Ми стоїмо перед зовнішніми викликами, які вимагають від президента мужності і сили, міжнародного досвіду. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача?» — заявив Порошенко.

» Ви — не кіт в мішку, ви — мішок!» — продовжив він.