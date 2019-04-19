«Ви – не кіт, ви – мішок»: Порошенко відповів на випади Зеленського

Президент України Петро Порошенко відповів на вступне слово Володимира Зеленського на дебатах і, в першу чергу, зазначив, що його конкурент ховався від українського народу і не показувався на публіці.

Він вказав на те, що Зеленський так і не представив свого плану, як буде вести свою політику у разі перемоги на виборах.

«Нарешті ми змогли зібрати на дебати через довгі 3 тижні, поки ми чекали, коли команда мого опонента з’явитися перед українським народом. Дуже важливо, що ми маємо позицію, коли Зеленський ховається від журналістів і опонента, а головне – від українського народу. Тому що право українського народу – знати, що саме збирається робити кандидат у президенти воюючої країни. І що збирається робити він, а не його члени штабу, консультанти, не його радники. І ми так і не дізналися, бо для українського народу, в першу чергу, важливо знати майбутнє, а не обливати один одного брудом, знати, як перемагати ворога, а не розповсюджувати російські фейки. У нас дуже ефективно працює пропаганда РФ, як частина гібридної війни проти нашої країни», – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що виклики, які стоять перед Україною, вимагають від президента міжнародного досвіду. Як кандидат збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми будували 5 років, як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача, запитав президент.

«Я вважаю, що це слабкий глава держави, який не може стримати удари Путіна. … Я вірю, що Зеленський не має планів здати Україну і не має мрії затягнути Україну в російську імперію. Але Путін такі мрії має. На сьогоднішній день у нас є лише гарна обгортка, дорога і красива. В ній кожен може знайти своє: хто зниження тарифів, хто підвищень зарплат вчителів і пенсій, а хтось- повернення в Росію, або рух у Європу. Зеленський, ви самі сказали, що ви кіт у мішку. Так от, ви не кіт – ви мішок. А в мішку у вас ті, хто загрожує моєму державі. Ми вас не допустимо до влади», – сказав Порошенко.