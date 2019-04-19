«Навіщо тобі це треба?» Зеленський розповів про зустрічі з Порошенком на Банковій

Кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів про зустріч з президентом України Петром Порошенком на вулиці Банковій.

Під час дебатів на НСК «Олімпійський» комік звернувся до президента з питанням, чому він сам прийшов у політику?

«Я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову, Петро Олексійович. Я приїхав на Банкову, а Ви мені сказали: Вова (і це відверто), Ви мені сказали — навіщо тобі це треба? Це дуже складно — ти не будеш бачити своїх дітей, дружину, будеш менше заробляти. Одне питання — навіщо ви все туди лізете?» — сказав Зеленський в кінці своєї промови.