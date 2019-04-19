У Мережі показали радянський повнопривідний спорткар на базі «Таврії»: «бойовий апельсин»

У 1970-1980-х роках радянські машини все частіше стали з’являтися у міжнародних перегонах.

Спочатку «Нива» навела шереху на ралі-рейді «Париж-Дакар», потім в Африці побувала спортивна модифікація моделі ВАЗ-2108. Але були і герої, про яких зараз майже всі забули. Мова йде про автомобілі НАМИ-0290 і НАМИ-0300, прозваних «Апельсинами», пише портал Автотема.

Технічна самодіяльність

Успіх радянських машин на гоночній арені підштовхнув фахівців НАМИ до створення власного дітища. А в якості джерела вони вибрали… «Таврію» ЗАЗ-1102. Чому саме цю модель, далеку від таких понять як «потужність» і «спорт», відповісти нескладно.

Справа в тому, що технічна оснащеність, ні зовнішність тут ролі не грали. Творцям був потрібен простий хетчбек, до якого ще не добралися інші специ. В результаті від «Таврії» залишилися, що називається, ріжки та ніжки. А точніше: вітрове скло з рамою і елементи дверей з прорізами.

Ні технічна оснащеність, ні зовнішність тут ролі не грали

Цікаво ось що: в нас не було спеціального спортивного спрямування. Інженери і конструктори клубу самодіяльної технічної творчості, який очолював Ігор Панасенко, працювали над новим автомобілем у вільний від роботи час. Враховуючи неофіційність своєї праці, фахівцям доводилося розраховувати лише на вітчизняні комплектуючі, хоча ті ж «Ниви» активно прокачували іноземними вузлами і агрегатами. Тому проект «Апельсин» представляв собою куди більш цікаве і самобутнє дітище.

Кузов «Таврії» зазнав серйозної переробки. У нього видалили передню і задню частини. А центральну поставили на просторову полунесущую раму, доповнивши її інтегрованим каркасом безпеки. Потім отпиленную корму перетворили в пластиковий капот, а передню частину і зовсім зробили заново, використавши спеціальну матрицю.

Повнопривідний «Апельсин» (ця назва з’явилася з-за яскраво-помаранчевого кольору кузова) оснастили модернізованою Вазівських силовим агрегатом з робочим об’ємом 1,6 літра і потужністю 127 «конячок» — такої віддачі вдалося досягти завдяки турбонаддуву. Була ще й експериментальна версія мотора, выдававшая 140 л. с. Правда, її до пуття так і не довели.

«Апельсин» оснастили модернізованою Вазівських двигуном об’ємом 1,6 літра і потужністю 127 «конячок»

НАМИ-0290 отримав незалежну підвіску всіх коліс. Цікаво, що верхні опори стійок прикріплювалися з допомогою спеціальних планшайб. Таке рішення дозволяло змінювати нахил стійок. А значить, кути установки коліс могли бути різними, залежно від дорожнього полотна та покришок.

Здавалося, попереду у «Апельсина» лише світле майбутнє. Радянський автомобіль міг брати участь у зарубіжних перегонах, оскільки відповідав вимогам Міжнародної федерації автоспорту. Але спочатку НАМИ-0290 взяла участь у кросі в підмосковному Дмитрові, і виграла цю гонку.

А після офіційного дебюту в 1989 році в Набережних Челнах машина миттєво стала популярною. Про неї писали журналісти, причому не тільки радянські, але й іноземні, наприклад, чехи. Але машину потрібно активно просувати, вкладати гроші. Цим повинні були займатися фахівці, а не конструктори з інженерами. Однак на «Апельсині» поставили хрест. СРСР перебував на межі розвалу, тому про розвиток і підтримку автоспорту тоді якщо і думали, то в останню чергу. У 1991 році прототип НАМИ-0290 утилізували…

Друга спроба

До розвалу СРСР залишалося зовсім небагато. Країну лихоманило в очікуванні неминучого, проте, саме в цей «смутний час» лабораторія спортивних і гоночних автомобілів НАМИ представила друге покоління «Апельсина».

Цю машину, що отримала індекс НАМИ-0300, створювали вже інші фахівці. Але метою знову була участь в кросах, тому автомобіль підганяли під вимоги категорії Т3 за класифікацією міжнародної федерації.

Винаходити велосипед конструктори не стали. Вони вирішили просто довести до розуму перший «Апельсин», усунувши його недоліки. Особливо це стосувалося екстер’єру. Зовнішні панелі зробили зі склопластику, покращивши аеродинаміку. Потім взялися за передню вісь: завдання — знизити її завантаження, щоб поліпшити стійкість і керованість. А заодно домогтися якісного охолодження радіаторів систем охолодження.

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Технології

Займатися цими проблемами довелося з-за того, що у «Апельсина-2» з’явився інший мотор — новий чотирициліндровий силовий агрегат ЗМЗ-406.10 об’ємом 2,3 літра. До речі, цей двигун потім «прописався» під капотом «Волги» ГАЗ-3110.

Силовий агрегат прокачали, збільшивши потужність до 180 л. с., на цей раз обійшовшись без турбонаддува. Піддалася доопрацюванню і система газорозподілу, тому ЗМЗ-406.10 міг розкручуватися до восьми тисяч обертів. Ці модернізації дозволили машині розвивати швидкість до 210 км/год, а до 100 км/год вона розганяється за дев’ять з копійками секунд.

Цікаво, що творці мріяли про дальше поліпшення двигуна: розмова йшла про 220-240 «конячок» у «атмосферника». Думали, звичайно, і про турбованим варіанті. Тут і зовсім миготіли фантастичні цифри — до 350 к. с.

Підвіска машини другого покоління не відрізнялася від попередника. Тільки й тут не обійшлося без іноземного втручання — в «Апельсині-2» з’явилися газонаповнені амортизатори Bilstein.

Попрацювали і над повнопривідною трансмісією. У межосевом диференціалі з’явилася віскомуфта, яку водій міг примусово заблокувати, якщо того вимагала ситуація.

Загалом, «Апельсин-2» вийшов гідним автомобілем. Але, на жаль, його також чекала сумна доля. Під час ралі (гонка проходила в Ялті) екіпаж НАМИ-0300 не впорався з керуванням і злетів з серпантину гори Ай-Петрі. Машина приземлилася на дерева і відновленню не підлягала. На цьому і закінчилася історія радянських «Апельсинів». Прикро, що машини, володіли потужним для свого часу потенціалом, так і не змогли його реалізувати.

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