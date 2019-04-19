Дебати на «Олімпійському»: Зеленський загнав критикою Порошенко «під плінтус»

Імовірний президент України Володимир Зеленський під час дебатів на НСК «Олімпійський» з Петром Порошенком обрушився з критикою на свого опонента.

Зокрема, звертаючись до всього українського народу і чинному президенту України Петру Порошенко, Володимир Зеленський сказав: «Я ніколи, напевно, і уявити собі не міг, що я, простий хлопець з Кривого Рогу буду балотуватися в президенти і виступати проти тієї людини, якого ми впевнено й беззаперечно обрали главою держави в 2014-му? Але що найцікавіше, я й сам був за Порошенка».

При цьому він додав: «Але я дуже помилявся. Ми всі помилилися. Ми й уявити тоді собі не могли, що його «житії по новому» стане для нас «виживати». Ми і подумати не могли, що ваше «я закінчу війну за два тижню» стане для нас Дебальцевым і Иловайском. Хіба ми могли думати про те, що Революцією Гідності скористаються негідники, які прийшли до влади?».