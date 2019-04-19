У Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з Порошенком на Суспільному

У команді кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського дають зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком, який балотуються на другий президентський термін, на Суспільному телебаченні.

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“Я думаю, що Володимир Олександрович (Зеленський – ІФ) уже сказав Петру Олексійовичу (Порошенку – ІФ) усе, що він хотів, і дебатів на сьогодні досить”, – сказав агентству “Інтерфакс-Україна” спікер виборчого штабу В.Зеленського Дмитро Разумков.

Раніше у п’ятницю під час дебатів на НСК “Олімпійський” П.Порошенко закликав В.Зеленського переміститися зі стадіону до студії Суспільного телебачення і продовжити дебати там. “Дуже важливо, що дискусія розпочалася. Я пропоную, щоб її було продовжено зараз на суспільному мовнику”, – сказав він.

Джерело – interfax