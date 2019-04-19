На військовому кораблі Чорногорії знайшли велику партію наркотиків

Військова поліція провела обшуки.



На навчальному кораблі військово-морського флоту Чорногорії виявлена велика партія наркотиків.

Відзначається, що контрабандний вантаж виявили перед запланованим навчальним походом корабля в Туреччину і Грецію.

Міністерство повідомило, що військова поліція провела обшуки в п’ятницю вранці після того, як їй повідомили про намір злочинних угруповань використовувати судно для контрабанди наркотиків.

Згідно з заявою міністерства, під час обшуку в порту Тіват були виявлені десятки кілограмів наркотиків. У зв’язку з інцидентом відкрито розслідування.

При цьому не зазначено, які саме наркотики були виявлені.